Lazio, altra doppia seduta a Formello: Patric in crescita, Luis Alberto salta la mattina

Di doppia seduta in doppia seduta prosegue il programma di lavoro della Lazio. I biancocelesti anche oggi hanno archiviato due allenamenti nel centro sportivo di Formello. Come se non ci fossero state le ferie, Sarri ha ricominciato subito a spingere sulla tattica. Per il tecnico è fondamentale ripartire subito concentrati sui progressi fatti nella prima parte di stagione avendo nel mirino l’esordio nel 2023 contro il Lecce previsto il 4 gennaio. Sarà il primo passo del nuovo anno, sempre con l’obiettivo quarto posto ben chiaro.

Luis Alberto in gruppo solo nel pomeriggio

Non sarà semplice per la Lazio confermare la buona partenza in questa seconda stagione con Sarri in panchina, ma per il Comandante non ci saranno scuse, come ripetuto ai suoi calciatori negli ultimi giorni. La giornata odierna ha visto i biancocelesti protagonisti ancora con due allenamenti. Il primo è stato svolto prettamente in palestra, mentre sul campo è andato in scena solo il lavoro atletico diviso per gruppi in base ai parametri raccolti nei test di metà settimana. Sempre con i compagni Patric, non Luis Alberto, che in mattinata è rimasto in palestra. Nel pomeriggio il maltempo ha dato maggiore tregua, così Sarri è tornato a premere ancora sulla tattica. Non si è visto anche oggi Marcos Antonio oltre chiaramente a Vecino e Milinkovic, mentre Luis Alberto è tornato col resto dei compagni nella seconda seduta di giornata. Domani è previsto un allenamento mattutino.