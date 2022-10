Lazio, doppia seduta tattica anti Atalanta: Felipe Anderson provato falso nueve. Marcos Antonio si ferma

Prosegue la preparazione tattica della Lazio in vista dell'Atalanta. Contro i bergamaschi ci sarà molto in palio. Con 24 punti in classifica la squadra di Gasperini precede di tre lunghezze quella di Sarri. L'obiettivo del tecnico biancoceleste sarà quello di raggiungere gli orobici, ma non sarà semplice senza Immobile. Il club capitolino ha infatti perso il suo bomber per il rush finale prima della sosta per il Mondiale e nei prossimi giorni a Formello si deciderà chi sarà il suo sostituto.

Lazio, doppia seduta a Formello

Di certo già oggi Sarri ha cominciato a farsi un'idea. Il Comandante ha optato per una doppia seduta in seguito alle analisi di squadra mattutine. La prima, come sempre accade in questi casi, è stata dedicata alla tattica per reparti. Lui stesso si è preso in consegna quello difensivo, fiore all'occhiello di questo inizio di stagione con soli 5 gol subiti. Nessuno in Serie A ha i numeri dei biancocelesti e nei top 5 campionati europei solo Villarreal e Barcellona (che stasera si sfideranno) fanno meglio. Niente Patric e Radu nelle ripetizioni mattutine della difesa, mentre tra i centrocampisti e gli attaccanti, affidati a Martusciello, si è fermato Marcos Antonio per un problema al polpaccio sinistro.

Felipe Anderson falso nueve

Nel pomeriggio niente più divisioni e spazio alle prove tattiche col gruppo quasi al completo. Assenti solamente gli infortunati Immobile e Bertini ai quali si è aggiunto Marcos Antonio come anticipato pocanzi. Tornati invece Patric e Radu, schierati nella stessa difesa con Casale e Lazzari. La vera curiosità però era rivolta ai tridenti offensivi. Se da una parte uno era composto da Romero, Cancellieri e Pedro, dall'altra un primo indizio in ottica Atalanta c'è stato. Anziché al centro come nella mattinata, nel pomeriggio il giovane Crespi della Primavera agiva a destra, con Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson falso nueve. Questo il primo segnale di Sarri, piegato sulle ginocchia per seguire al meglio ogni movimento dei suoi. La Lazio si gioca tanto a Bergamo e ogni dettaglio potrà fare la differenza.