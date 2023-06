Venerdì 23 Giugno 2023, 10:33

L’inizio ufficiale del mercato si avvicina, ma la Lazio continua a temporeggiare troppo. L’unico nome caldo è quello di Berardi, nonostante le smentite di rito di Lotito fuori al Senato: «Non è un obiettivo che mi sono posto. Sono le soluzioni tecniche che vanno trovate, non i nomi». Una dichiarazione che ha accelerato il rientro di Sarri nella Capitale. Il tecnico infatti aveva previsto di tornare la prossima settimana, ma già domani con ogni probabilità incontrerà il presidente per mettergli pressione sugli acquisti della prossima stagione.

Lazio, in arrivo un nuovo vertice tra Lotito e Sarri

Sarri è stato chiaro già lo scorso 8 agosto a Formello e lo ripeterà ancora: serviranno almeno tre colpi entro il ritiro di Auronzo di Cadore. È vero che per le ufficialità bisognerà comunque attendere l’inizio di luglio, ma il problema è che nessuna trattativa per ora è in stato molto avanzato. Una situazione che preoccupa il Comandante in vista della terza stagione di fila sulla panchina biancoceleste, nella quale vorrà raccogliere ulteriormente i frutti del lavoro svolto dall’estate 2021. Per il tecnico la Lazio ha bisogno di cinque o sei rinforzi in vista della stagione del ritorno in Champions e la priorità sarà data al reparto offensivo con un attaccante esterno e una punta.

Le richieste del tecnico

Per la fascia il nome più caldo è quello di, seguito da. La punta invece è il profilo che tormenta Sarri. Il tecnico si era mosso personalmente per, ma sono entrambi sfumati. Ora in pole c’è, mentre le alternative restanoe in ultima battuta. A centrocampo tutto dipenderà da, per il quale Lotito al momento non vuole ascoltare offerte inferiori a 30 milioni di euro. In caso di partenza del serbo sarà difficile arrivare al sogno, mentre gli altri obiettivi di lusso restano. Dalle uscite didipenderanno altre trattative per una mezzala (piaccionoe il duttile) e un regista (i favoriti sono). Servirà poi un terzino sinistro, conche resta il sogno euna possibilità in caso di sconto o rinnovo del prestito dalla. E infine un portiere al posto diè stato bloccato, ma piacciono anche. I nomi sono tanti, ma gli sviluppi ad oggi sono pochi.