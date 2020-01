Lazio, le pagelle: Jony sforna assist, Proto para tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottima deviazione su Deli, facile parata su Ciofani, pazzesca su Palombi. Presente.Solo un errore su Deli, poi si conquista il rigore e segna di testa nel finale. Cavallo.Su Ciofani l’unica sbavatura. Tranquillo.Difende e spinge, ha vita facile e si diverte. Highlander.Approfitta della deviazione di Agazzi e mette il tapin. Goleador.S’inserisce nell’area piccola e mette il cross di Jony in porta. Esperto.Personalità in regia. Conferma.Perde palla di continuo, ciondola. Mistero.Mette il cross del vantaggio, bissa e trova il raddoppio. Velenosa la punizione per il poker. Il migliore.E’ propositivo, sbaglia troppo. Principiante.Gioca per i compagni, poi trasforma il penalty. Altruista.Fa riposare quasi i big per avere nuove risposte dalle riserve. Riceve un 4 a 0 facile. Contento.Non vede il rigore sul gomito largo di Bianchetti, né i tacchetti di Parolo su Agazzi (il secondo gol era da annullare). Disastro.