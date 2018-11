Lazio, Cataldi o Badelj con il Milan: il piano b di Inzaghi per sostituire Leiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Staffetta in regia. Simone Inzaghi inizia a pensare a un piano b, se Leiva dovesse dare forfait contro il Milan. Il brasiliano, alle prese con i postumi della lesione all’adduttore, non si è allenato neanche oggi. La sua presenza per domenica sera è a rischio. Gli esami strumentali di lunedì non hanno evidenziato lesioni, ma lo staff medico non vuole incorrere in ricadute. Si apre così il ballottaggio tra Cataldi e Badelj per una maglia da titolare. Il classe ’94 si è mosso bene da playmaker contro Marsiglia e Spal, match in cui ha realizzato un gol e confezionato un assisto per immobile. Il croato vice campione del Mondo, invece, può offrire più esperienza, ma meno palleggio.RIENTRI​Intanto, Inzaghi ha annullato la doppia seduta, inizialmente prevista a Formello. Dopo l’allenamento mattutino a grande intensità, il tecnico ha concesso il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Domani andranno in scena le prove tattiche e torneranno Strakosha, Caceres, Marusic, Berisha e Pedro Neto, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali.