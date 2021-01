Lazio, il messaggio d'amore della moglie di Lulic per il ritorno in campo di Senad

Un messaggio d’amore. E di pura emozione da parte di Sandra Lulic per il capitano della Lazio. “Che brividi ieri sera quando sei entrato”, le prime parole scritte di un post da parte di lady Lulic nei confronti del marito che col Parma in coppa Italia è rientrato in campo dopo 11 mesi e 16 giorni d’assenza a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Venti minuti perfetti, tanto che dopo appena un minuto, l’esterno bosniaco ha salvato quasi sulla linea a portiere battuto. “E’ stato un anno molto difficile con alti e bassi, però tu non hai mai mollato. Sono molto fiera e orgogliosa di te”, ha scritto Sandra nei confronti del suo Senad. Tutti emozionati per il ritorno in campo dell’esterno sinistro, l’unico vero rammarico per il giocatore è che lo stadio era vuoto. Ora Lulic tenterà di rimettersi in sesto per bene anche per la condizione e la tenuta, in modo tale che possa dare ancora di più una mano. E se torna ad essere il vero Lulic, per la Lazio si tratterebbe di un acquisto vero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA