Lazio: «Alcuni tesserati positivi ai tamponi». Gara col Torino a rischio, squadra in bolla

«La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico». Così recita il comunicato apparso in mattina sul sito della Lazio. La nota non precisa chi e quanti siano i tesserati coinvolti né a cosa siano risultati positivi. Il collegamento al Covid-19, nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia, è presto fatto. La squadra si chiude in bolla, non avrà contatti con l'esterno finché non sarà rientrata l'emergenza. La rifinitura in vista della sfida con il Torino, in programma domani alle ore 15:00 allo Stadio Comunale, potrebbe subire dei ritardi per il nuovo giro di tamponi. Se la Lazio dovesse comunicare più 10 positivi, potrebbe chiedere e ottenere il rinvio della gara con i granata.

