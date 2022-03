Lazio, doppia seduta in archivio: Radu pronto al rientro, Lazzari resta in stand-by

Doppia seduta completata per la Lazio. I biancocelesti proseguono il lavoro in vista del Venezia. Nonostante manchino ancora quattro giorni Sarri non si sta perdendo in chiacchiere lavorando molto attivamente sulla tattica. Troppo importante dare seguito alla vittoria di Cagliari con un’altra prestazione sopra le righe in maniera tale da arrivare al meglio al derby. La stracittadina sarà con ogni probabilità il match spartiacque di questo finale di stagione e per questo motivo Sarri vorrà presentarcisi con una squadra al massimo delle energie fisiche e mentali.

Lazio, doppia seduta all'insegna della tattica a Formello

Dopo il primo round di ieri, quest’oggi è stata programmata una doppia seduta a sfondo prettamente tattico. Nella mattinata come al solito largo al lavoro diviso per reparti: difesa con il Comandante mentre centrocampo e attacco con Martusciello. Nel pomeriggio spazio invece per una prima parte di lavoro atletico seguita dall’applicazione attiva di quanto appreso in mattinata. Rispetto all’allenamento di ieri si è rivisto il terzo portiere Adamonis. Aggregato anche il giovane Floriani Mussolini dalla Primavera. A farla da padrone è stato il 4-3-3, rigorosamente con carte mischiate come avviene fino al giorno della rifinitura.

Lazio, Radu pronto al rientro mentre per Lazzari slitta la decisione

Come preannunciato ieri, quest’oggi difficilmente si sarebbero visti in gruppo Radu e Lazzari ed effettivamente così è stato. Il veterano romeno ha continuato la gestione nelle strutture interne di Formello per un problema a un tallone che non gli sta permettendo di allenarsi, ma l'allarme è pronto a rientrare. Il suo ritorno in gruppo è previsto per domani, difficile che slitti a sabato. Sabato che invece sarà importante per decretare se Lazzari potrà aggregarsi ai compagni oppore no. L'obiettivo dell'ex Spal resta il derby, ma non è da escludere un tentativo per andare in panchina lunedì col Venezia. Nella convocazione per i veneti sicuramente non si leggerà il nome di Cataldi, ancora ai box dopo lo stiramento di primo grado al flessore della coscia sinistra. Il suo ritorno a disposizione nella migliore delle ipotesi è previsto dalla prossima settimana.