Lazio, tesoretto neopromosse per l'Europa: quasi en plein di punti. E ora arriva il Venezia

Tutto pronto per la ripresa delle operazioni in casa Lazio. Sarri da oggi ricomincerà a lavorare con i suoi calciatori per proseguire la corsa all’Europa. La crescita della sua squadra lo sta coinvolgendo talmente tanto che nel post gara dell’Unipol Domus non si è nascosto: «Allenare questo gruppo mi dà gusto». Ora l’obiettivo sarà confermare l’exploit in terra sarda lunedì sera contro il Venezia all’Olimpico, uno scherzo di calendario che non è andato del tutto giù a Sarri: «Sembra ci prendano per il c***, anche se poi ti dicono che non è semplice incastrare tutti gli impegni».

Lazio, obiettivo tre punti col Venezia per incrementare il “tesoretto neopromosse”

La Lazio chiuderà quindi il 29esimo turno di Serie A ospitando una neopromossa. Un match sulla carta alla portata anche per le statistiche correnti dei biancocelesti. Contro le squadre salite dalla Serie B infatti il club capitolino ha quasi fatto filotto. Col la Salernitana sono arrivati 6 punti con un doppio 3-0 tra andata e ritorno. Con il “sempre caro” Empoli 4 punti. Unico passo falso quel pirotecnico 3-3 in casa nel match dell’Epifania, mentre al momento è a favore dei biancocelesti anche l’andata contro il Venezia. Un computo totale da 13 punti in 5 partite – quasi en plein – sui 46 totali. Da oggi pomeriggio Sarri chiederà altri tre punti lunedì per superare anche i veneti. In tal modo il bottino contro le neopromosse salirebbe a 16 punti in 6 partite diventando a tutti gli effetti un tesoretto per quell’Europa alla quale il Comandante crede fermamente: «Europa? Dipende quale. Noi di certo vogliamo arrivarci», strizzando anche l’occhio alla Champions: «Dovremmo sperare in disavventure di altre squadre, ma prima è meglio pensare a noi».

Lazio, quasi en plein con le neopromosse: meglio solo Inter e Atalanta. Male Juventus e Fiorentina

Con 2,6 punti di media contro Empoli, Salernitana e Venezia la Lazio ha quasi ottenuto il massimo dalle sfide contro le neopromosse. Tra le prime otto della classifica meglio dei biancocelesti hanno fatto solo Inter e Atalanta con tutte vittorie rispettivamente in cinque e tre gare giocate. Stesso ruolino del club capitolino per il Milan (13 punti in cinque partite). Il Napoli scende a una media di 2,4 a causa del ko casalingo con l'Empoli, mentre la Roma a 2,2 con la sconfitta a Venezia che pesa nel computo. Tanti i punti persi dalla Juventus che con 7 punti in quattro confronti con Empoli, Salernitana e Spezia è ferma a una media di 1,7 per gara, ma la peggiore è la Fiorentina di Italiano con 1 punto di media in tre sfide. Quando vincere con le piccole non è solo retorica.