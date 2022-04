Roma-Verona 7-1: la squadra di Spugna dilaga. Champions League sempre più vicina

Tutto semplice, come da copione, e come era pronosticabile. La Roma batte il Verona e piazza il tredicesimo risultato utile di fila: secondo posto blindato, in attesa anche del risultato della Juventus - impegnata alle 14:30 - per capire se ci sono i margini, ancora, per sperare di riprendere le bianconere in vetta. Al Tre Fontane finisce 7-1: la squadra di Spugna il suo l'ha fatto, superando senza problemi una squadra già retrocessa e che nell'unica occasione creata dalle parti di Ceasar ha trovato il gol della bandiera con la classe 2004 Arrigoni entrata nella ripresa quando si era già sul 4-0. Per la Roma invece doppietta di Mijatovic e reti di Andressa, Paloma Lazaro, Pirone, Glionna e Haug.

Serie A femminile, successo della Roma

Dominio giallorosso: il rischio poteva essere quello di prendere una gara segnata dall'inizio sotto gamba. Così non è stato, la Roma ha premuto subito sull'acceleratore trovando la rete di vantaggio con la serba - alla prima da titolare in campionato - e il radoppio sempre con la numero 8 classe 1991 che Bavagnoli ha preso nel mercato di riparazione per dare a Spugna delle ulteriori possibilità di scelta. Il primo gol è arrivato con una girata sulla pennellata di Giugliano, il secondo con un semplice colpo di testa sull'assist di Glionna.

Paloma show

Nella ripresa è iniziato lo show di Paloma Lazaro: prima la palla perfetta per l'inserimento di Andressa che ha anticipato Haland in uscita, poi il piattone aperto sulla palla servitagli da Borini. Insomma, la spagnola si conferma la migliore marcatrice giallorossa della stagione. Nel finale Pirone, Glionna e la neoentrata Haug fissano il finale. Adesso la sosta per la Nazionale: la Roma ci arriva con un secondo posto in classifica blindato e si preparerà per la parte finale della stagione. C'è anche la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia da giocare. Ci sono enormi possiblità che la truppa dell'ex tecnico dell'Empoli vada in finale per difendere quel titolo conquistato l'anno scorso contro il Milan. Si è in corsa su tutti i fronti in poche parole, che era quello che si voleva all'inizio dell'anno.