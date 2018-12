La Lega Pro ricorda Felice Pulici: «Uomo di valori»

Il Presidente Ghirelli ha scritto a nome della Lega Pro una nota di cordoglio alla famiglia di Felice Pulici, scomparso oggi a 73 anni. «Ci tenevo a farvi arrivare un messaggio di vicinanza a nome della Lega Pro e mio personale nel ricordo di Felice, uomo di valori che ha scritto pagine importanti di calcio. Ricordo con affetto le sue gesta in campo, il suo amore per il pallone, il suo essere discreto e il suo impegno nel sociale. Oggi tutti perdiamo una guida come era Felice». © RIPRODUZIONE RISERVATA