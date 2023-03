Kean espulso dopo nemmeno un minuto dall'ingresso in campo in Roma-Juventus, ecco perché e cosa rischia

Espulso dopo neanche un minuto che era entrato. Cartellino rosso da record per Kean. Il giocatore della Juventus ha fatto il suo ingresso all'89esimo minuto nel big match della 25esima giornata di campionato tra Rome e Juventus. E pochi secondi dopo era già fuori.

Roma-Juventus 1-0: decide il gol di Mancini. Apoteosi giallorossa: Mou in zona Champions

Kean espluso in Roma-Juventus, ecco perché

Era entrato in un momento delicato del match, quando i bianconeri stavano cercando di rimontare lo svantaggio subito nel corso della ripresa con il gol del difensore giallorosso Mancini. Ma il suo tempo di gioco è durato poco, perché ha iniziato uno scontro proprio contro il giocatore della squadra di casa e, per reazione, gli ha sferrato un calcio.

Cosa rischia

Per il calcio dato nel corso della partita Roma-Juventus il giocatore bianconero Kean rischia almeno 2 giornate.

Il commento di Allegri

«Kean ha sbagliato, ha chiesto scusa perché ha messo in difficoltà la squadra». Massimiliano Allegri non dà attenuanti al giocatore bianconero entrato nel finale di Roma-Juve per sostituire Cuadrado e espulso per un fallo di reazione dopo pochi secondi. «Ha sbagliato, punto - ha sottolineato il tecnico ai microfoni di Dazn - non bisogna cadere nella frustrazione. Era una partita che ci permetteva di avvicinare l'Atalanta, quando perdi una partita così sembra che ti crolli il mondo addosso e invece bisogna essere forti e ripartire, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Non è mai esistita una situazione come quella subita dalla Juve quest'anno, abbiamo obiettivi importanti e una partita non può far crollare quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto 50 punti, restiamo sereni».