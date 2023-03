Inter, Inzaghi riparte dal Lecce: «Siamo molto arrabbiati, abbiamo analizzato gli errori di Bologna»

Una gara che non si può sbagliare. A San Siro l'Inter sfida il Lecce, dopo la debacle di Bologna contro l'ex Thiago Motta. La squadra di Simone Inzaghi cerca tre punti fondamentali per la lotta Champions, rispondendo nel migliore dei modi al successo della Lazio sul Napoli. «Arriviamo arrabbiati a questa sfida, non vediamo l'ora di scendere in campo.

Dopo Bologna abbiamo analizzato gli errori commessi, per combattere la discontinuità dobbiamo mettere in campo concentrazione e testa, a partire da domani», ha detto l'allenatore interista. Contro il Lecce non sarà semplice: «Sarà una gara difficile perché il Lecce è in salute, gioca un ottimo calcio e sta facendo un ottimo campionato. Bisogna prestare grande attenzione», ha aggiunto. E ancora: «I giocatori sono molto disponibili anche nei cambi ruoli. C'è tantissima applicazione da parte di tutti».

In caso di successo l'Inter andrebbe a -15 dal Napoli. I rimpianti sono tanti: «In campionato si poteva fare meglio, ma è anche giusto non dimenticare quanto di buono è stato fatto in questi 18 mesi, cercando di prendere il meglio». Qualche dubbio per Inzaghi che deve scegliere il compagno da affiancare a Lautaro: Dzeko è favorito su Lukaku. Ballottaggio anche a centrocampo tra Mkhitaryan e Brozovic, rientrato titolare al Dall'Ara, e in difesa tra Acerbi e de Vrij. Confermate, invece, le corsie esterne di centrocampo viste con Dumfries e Gosens. E torna titolare Barella.