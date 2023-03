Diretta Roma-Juventus ore 20,45: probabili formazioni e dove vederla. Le scelte di Mourinho e Allegri

Roma e Juventus scendono in campo per chiudere la domenica della Serie A: con Mourinho in panchina visto che la squalifica dello Special One è stata sospesa. E allora ci sarà il confronto con Allegri, non andato in scena lo scorso anno visto che, a gennaio 2022, era il tecnico dei bianconeri quello squalificato. In palio, in un Olimpico ancora una volta - ma ormai è diventata la normalità - tutto esaurito, ci sono punti pesantissimi per la lotta Champions League. Con una Roma che deve sfruttare il passo falso del Milan, e con la Juve che sogna di tornare in corsa nonostante il -15 che potrebbe anche essere ribaltato in appello. Si parte alle 20,45. Arbitra Maresca.

Mourinho, squalifica sospesa: sarà in panchina contro la Juve. Ecco le motivazioni della Corte Figc

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Dove vedere Roma-Juventus in diretta tv e in streaming

Roma-Juventus è in programma questa sera, domenica 5 marzo, alle 20:45 allo stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusica da Dazn. La partita sarà visibile in tv anche sul canale 214 di Sky, per gli abbonati a Dazn e al satellite, attivando Zona Dazn.