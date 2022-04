Juventus, ufficiale il rinnovo di Perin fino al 2025. Ora De Sciglio, dubbi Cuadrado e Bernardeschi

Il primo rinnovo è quello di Perin, che ha siglato ufficialmente l’accordo per il prolungamento fino al 2025, nelle prossime settimane la Juventus valuterà gli altri giocatori a scadenza a giugno: De Sciglio, Bernardeschi, Cuadrado mentre Dybala - ormai è certo - lascerà la Juve a parametro zero. «Mattia Perin ha rinnovato il contratto con la Juve fino al 30 giugno 2025 - si legge nel comunicato della società -. Mattia è diventato bianconero nel 2018, e dopo una nuova parentesi in maglia Genoa dal gennaio 2020 all’estate del 2021, è tornato a vestire il bianconero».

Per quanto riguardo gli altri il più vicino all’accordo (ridimensionato) è De Sciglio, per Cuadrado alla 40° presenza è entrata in vigore la clausola di rinnovo automatico, ma la Juve sta trattando per spalmare il suo ingaggio di 5 milioni su due anni, con opzione per il terzo. Al momento non è ancora pervenuta alcuna proposta di rinnovo a Bernardeschi, vicino all’addio: la Juve potrebbe ragionare sul prolungamento soltanto a fronte di un taglio molto importante dell’ingaggio.