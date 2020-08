Juventus, Tudor nello staff di Andrea Pirlo

Ultimo aggiornamento: 12:08

TORINO -torna in Italia, alla Juventus , per far parte dello staff tecnico di. Dopo sei stagioni da giocatore a Torino, l’ex centrocampista è pronto a far ritorno sotto la Mole, ha maturato esperienza prima sulla panchina dell’Udinese e poi in patria all’Hajduk Spalato, società per la quale è attualmente tesserato. Sarà uno dei collaboratori del nuovo tecnico juventino e probabilmente si occuperà della fase difensiva (come prima di lui Barzagli), nelle prossime ore è attesa la rescissione del contratto con l’Hajduk e la firma per la società bianconera. Tudor è atteso a Torino nei prossimi giorni.