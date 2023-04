Sassuolo- Juventus 1-0: terza storica vittoria degli emiliani sui bianconeri. Fagioli in lacrime dopo il cambio

La Juventus affonda al Mapei, seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri in campionato e ora ci sono Sporting, Napoli e Inter in rapida successione. L’appuntamento più atteso però è il Collegio di garanzia dello Sport che si pronuncerà sul ricorso dei 15 punti di penalizzazione ma intanto i bianconeri devono ritrovare la rotta in campionato.

Sassuolo-Juventus, Allegri: «Szczesny forse in panchina. Pogba non è ancora pronto»

La partita

Basta un gol di Defrel nella ripresa per chiudere una partita in un primo tempo troppo svagato e senza tiri in porta da una parte e dall’altra. L’Europa evidentemente pesa, come per Milan, Napoli e Inter, e Allegri risparmia inizialmente Cuadrado, Di Maria, Locatelli, Chiesa e Szczesny. L’unico brivido nei primi 45 minuti è una botta alta di Bajrami, dall’altra parte di positivo c’è solo il debutto da titolare del classe 2002 Tommaso Barbieri. Nella ripresa Defrel sposta gli equilibri e il Sassuolo prende campo e coraggio: prima un destro a giro di Maxime Lopez deviato in angolo da Perin, poi altro miracolo del portiere juventino su un colpo di testa a botta sicura di Defrel da due metri.

I cambi di Allegri

Allegri prova ad alzare il livello con Cuadrado e Di Maria dalla panchina, ma un errore sciagurato di Fagioli in area innesca l’1-0 di Defrel. Il centrocampista classe 2001 crolla in pianto sconsolato in panchina dopo la sostituzione, la Juve non riesce a rimetterla in equilibrio, nonostante le due occasioni di Rabiot e Di Maria nel finale. Nemmeno Pogba riesce a dare la svolta, e ora in classifica la Juve è al 7° posto con gli stessi 44 punti del Bologna.