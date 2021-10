Juventus, scatta il ritiro dopo le due sconfitte di fila: da lunedì fino a sabato bianconeri alla Continassa

Domenica 31 Ottobre 2021, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 13:10

Era nell’aria ma la conferma ufficiale è arrivata soltanto oggi. Juventus in ritiro da domani fino a sabato, dopo il crollo contro Sassuolo e Verona, si tratta di una decisione concordata dalla società con Allegri, per provare a ritrovare stimoli e concentrazione nel momento più delicato della stagione. In vista dei prossimi impegni contro Zenit, in Champions, e Fiorentina in campionato, prima della sosta per le nazionali. L’ultima volta dopo la sconfitta a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, nel 2015.