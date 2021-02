Juve, Pirlo: «Vogliamo la finale a tutti i costi, con l'Inter sarà una battaglia»

«Dobbiamo centrare la finale di Coppa Italia a tutti i costi». Pirlo si ispira a Sarri ma ragiona sempre più come Allegri, ancora in corsa sui tre obiettivi stagionali, al terzo posto in classifica e con il pass per la finale di Coppa Italia in mano, dopo la vittoria a Milano. «Vogliamo giocare da Juve, sarà una partita dura, una battaglia, ma siamo pronti per affrontarla al meglio. Si parte 0-0 senza pensare alla vittoria dell’andata, dobbiamo essere belli concentrati, l’obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Juve, Pirlo cala due poker scudetto: 4 gare senza subire gol e reti... CALCIO Ronaldo e Chiellini al top, Pirlo sorride e rivede i vecchi obiettivi

Dubbi e certezze. Morata e Arthur oggi non si sono allenati per un leggero stato febbrile (ma i tamponi sono negativi), domani sera tornano titolari Buffon e Kulusevski. «Il gruppo sta bene, a parte qualche acciacco che stiamo valutando di giorno in giorno. Torneranno Gigi e anche Kulusevski dal primo minuto. Le sconfitte ci hanno convinto che possiamo fare grandi cose, abbiamo tante qualità. E 23 titolari che possono giocare ogni partita».

Inter ferita. «Loro hanno recuperato sia Lukaku sia Hakimi, fondamentali per il loro sviluppo di gioco. Hanno caratteristiche che conosciamo, dovremo stare attenti».

Difesa blindata. «Siamo molto più compatti, giochiamo da squadra, corriamo uno per l’altro e ci aiutiamo in ogni situazione. Quello ti fa fare risultato. Non prendere gol non è solo merito della difesa di tutta la squadra, il pressing parte dagli attaccanti».

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA