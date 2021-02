Ronaldo e Chiellini al top, Pirlo sorride e rivede i vecchi obiettivi

Terzo posto in classifica e Ronaldo di nuovo decisivo. Pirlo sorride, dopo tre partite di campionato senza gol CR7 trascina la Juventus all’inseguimento di Milan e Inter sbloccando la sfida contro la Roma, con la media stratosferica di 23 reti segnate in 24 partite stagionali. Martedì si torna in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, Pirlo dovrà gestire una situazione delicata tra diffidati e acciaccati. Sono infatti ben 10 i giocatori che rischiano di saltare la finale di Coppa Italia in caso di giallo: Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot, Ronaldo. Per quanto riguarda l’infermeria invece da valutare Bonucci, sostituito precauzionalmente contro la Roma per un leggero fastidio muscolare. Anche Morata non è al 100%, mentre Dybala - fuori dallo scorso 10 gennaio per il problema al ginocchio sinistro - punta a tornare almeno nella lista dei convocati. Stesso discorso per Ramsey, out contro la Roma ma in recupero per l’Inter.

