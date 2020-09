© RIPRODUZIONE RISERVATA

saluta ancora una volta la. Escluso dai convocati per la sfida con la Sampdoria, il terzino romano sta valutando le offerte di. Oggi, i viola hanno deciso di aumentare il pressing per sbaragliare definitivamente la concorrenza dei liguri, ma la risposta del calciatore arriverà solo nelle prossime ore. L'ex Roma cerca un progetto che possa renderlo protagonista. Per questo, ha deciso di approfondire bene la proposta dei toscani prima di dare l'ok definitivo. Cerca un ruolo importante anche Candreva. Il duttile centrocampista nerazzurro, scaricato dall'Inter di Conte, è molto vicino alladi Ranieri: sul piatto un'offerta da 2,5 milioni di euro a stagione e la promessa di una maglia da titolare. «È un calciatore che ci piace molto, ma sono diverse le squadre che lo seguono. Qualora dovesse lasciare l’Inter, sarà il ragazzo insieme al suo agente, Pastorello, a scegliere la destinazione più consona alle loro esigenze» le parole del ds Osti a SkySport, prima della sfida di campionato con la