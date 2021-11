Sabato 6 Novembre 2021, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 20:25

PAGELLE JUVENTUS

Perin 6 Torna dal primo minuto, graziato da Saponara nel primo tempo

Danilo 6 Rischia grosso con un tocco di mano in area nel finale di primo tempo, ma per il Var non è rigore. Poi cresce

Rugani 6 Fuori Bonucci per affaticamento al flessore, fuori anche Chiellini per un fastidio all’adduttore. Allegri lo rilancia e non fa rimpiangere gli assenti

De Ligt 6,5 Duello super fisico con Vlahovic, riesce a contenerlo non sempre con le buone, ma efficacissimo

Alex Sandro 5,5 Bloccatissimo, non supera quasi mai la metà del campo, esce all’intervallo per problemi fisici

Chiesa 6,5 Si prende il fallo che costa l’espulsione a Milenkovic, centra una traversa clamorosa e impegna Terracciano con una girata al volo

McKennie 6,5 Il più dinamico in mezzo, qualche buono spunto, ottima lettura di passaggi e inserimenti intelligenti

Locatelli 6 Punta più alla fase di contenimento, buona diga, si alza solo nel finale

Rabiot 5 Sempre troppa leggerezza

Dybala 6 Non ha il tocco della serata magica di Champions, un paio di spunti interessanti anche se non impegna mai Terracciano

Morata 5 Ha un paio di occasioni in avvio, Torna indietro a prendersi palloni

(Pellegrini 6)

(Cuadrado 7 Entra e il campo inizia a pendere dalla sua parte. Due cross pericolosi e la saetta nel finale che regala tre punti alla Juve)

(Bentancur ng)

(Kaio Jorge ng)

Allegri 6 Non riesce a prevalere sulla Fiorentina col gioco e nemmeno con le occasioni, e anche con l’uomo in più. Nel finale trova la zampata di Cuadrado e sale a 18 punti in classifica.