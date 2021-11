Serie A, oggi Juve-Fiorentina. Domani il derby Milan-Inter

Dopo il 2-2 di ieri sera tra Empoli e Genoa, la dodicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altri tre anticipi. Alle 15 si gioca Spezia-Torino. Alle 18 la Juventus – già qualificata agli ottavi di Champions League – cerca continuità anche in campionato ospitando allo Stadium la Fiorentina. Alle 20.45 interessante sfida tra il Cagliari di Mazzarri, ultimo in classifica, e l'Atalanta, reduce dall'ottima prova in Champions contro il Manchester United. Domani gli ultimi sei match, tra i quali spicca il Derby della Madonnina Milan-Inter, posticipo delle 20.45. Un big match che profuma di scudetto, con i rossoneri primi in classifica con 31 punti – a pari merito con il Napoli – e i nerazzurri terzi staccati di sette lunghezze.