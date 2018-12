Pallone d'oro a Modric, le sorelle di CR7 all'attacco sui social

Cristiano Ronaldo non vince il Pallone d'Oro e le sorelle si lasciano andare a un duro sfogo sui social. Elma Aveiro ha pubblicato un duro post su Instagram per criticare la scelta di France Football di premiare Luka Modric, preferendolo a CR7. «Purtroppo questo è un mondo marcio, che vive di mafia e del fottuto denaro», scrive la sorella del giocatore della Juventus, che pubblica una vecchia foto di un Cristiano Ronaldo sorridente con il Pallone d'Oro tra le mani. «Ma io e molta gente -ha aggiunto- vedremo ancora tanto, la giustizia e il potere di Dio che è molto più grande di questo marciume. Dio tarda ma non sbaglia». Anche la sorella-cantante di CR7, Katia Aveiro, si è espressa sul tema pubblicando la stessa foto: «Miglior giocatore del mondo, ovviamente per chi capisce di calcio. Preoccupata dal futuro del calcio», è il suo messaggio su Instagram. Sulla forza del fuoriclasse bianconero non ha dubbi nemmeno la Federcalcio portoghese, che a corredo di un'altra foto di Ronaldo con la maglia della nazionale ha sentenziato: «Il migliore di sempre. Tutti lo sappiamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA