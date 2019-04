Juventus, Allegri: «Dispiacere Champions, ma grande stagione»

«C'è dispiacere per la Champions, ma il verdetto va accettato, senza andare a cercare alibi e giustificazioni, perché queste sono cose che usano quelli che non vincono. Ma per la Juve è stata comunque una grande stagione, perché con lo scudetto porteremo a casa il 50% dei trofei». Così Massimiliano Allegri, a tre giorni dalla sconfitta con l'Ajax.



«Per 4 palle perse da polli sulle quali abbiamo subito le ripartenze, sembra che l'Ajax abbia fatto una partita straordinaria. Ma gli olandesi avevano giocato meglio ad Amsterdam e noi martedì abbiamo fatto meglio che all'andata. Eppure stranamente il risultato ci ha penalizzato».





