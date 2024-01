Juventus, contro il Frosinone Allegri toccherà quota 400 panchine in bianconero: assalto a Lippi

Massimiliano Allegri si prepara a tagliare un traguardo molto prestigioso tra pochi giorni. Nel match di Coppa italia di giovedì contro il Frosinone l'allenatore livornese toccherà quota 400 panchine con la Juventus, un traguardo che gli permetterà di avvicinarsi a Marcello Lippi.

Attualmente Allegri è il terzo allenatore con più panchine nella storia del club bianconero. Davanti a lui solo Marcello Lippi (405) e Giovanni Trapattoni (596). Giovedì in Coppa Italia raggiungerà l'incredibile traguardo delle 400 panchine e nelle prossime 6 partite potrà superare lo stesso Lippi, diventando il secondo allenatore per presenze nella classifica all-time del club. Il primo posto invece rimane saldamente di Trapattoni che è ben staccato dagli altri. Allegri è terzo anche per numero di titoli vinti con la Vecchia Signora: sono 11 i trofei ottenuti da quando allena la Juventus (5 scudetti, 2 supercoppe italiane e 4 Coppe Italia). Al momento Lippi e Trapattoni ne vantano rispettivamente 2 e 3 in più. A prescindere da come andrà questa stagione, per Allegri sarà certamente da ricordare.