Cristiano Ronaldo vince il Maradona Award per l'edizione 2023 dei Globe Soccer Awards

Un altro premio per Cristiano Ronaldo che non vuole smettere di collezionare trofei e record. Il fenomeno portoghese è stato il giocatore più prolifico dell'anno solare 2023 con 54 gol realizzati, più di Haaland e Mbappé. Adesso l'ennesimo riconoscimento della carriera, il Maradona Award come miglior marcatore ai Dubai Globe Soccer Awards 2023, in programma il 19 gennaio. Un premio che arriva grazie alla straordinaria capacità di trovare la porta ancora come pochi al mondo. Alla soglia dei 39 anni Ronaldo è stato capace di totalizzare 54 reti in 59 gare disputate, superando il suo precedente record di 53 gol stabilito con la maglia del Real Madrid nel 2017. Certamente il campionato saudita offre un livello più basso rispetto a quello dei top 5 campionati europei. Senza dubbio, però, la sua capacità di sentire la porta non ha eguali, nonostante l'età.

Cristiano Ronaldo verrà premiato durante la 14esima edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, nel mega complesso chiamato 'Palm Jumeirah', una delle più grandi isole artificiali del mondo. L'attaccante dell'Al-Nassr è in lizza anche per Best Men’s Player, Best Middle East Player e Fans’ Favourite Player. Per i premi in palio sono candidati anche Bellingham, Messi, Benzema, Vinicius e non solo. Inoltre verranno premiati i migliori club maschile e femminile, il miglior allenatore e il miglior portiere. Previsto un premio anche per il miglior agente dell'anno, il miglior presidente e il miglior direttore sportivo dell'anno.



La cerimonia di premiazione del 19 gennaio 2024 sarà visibile in diretta streaming e televisiva, con SSC (Saudi Sports Company) come Official Host Broadcaster, e sarà accessibili da tutto il mondo.