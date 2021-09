Juventus-Milan in diretta alle 20.45 LIVE, probabili formazioni e dove vederla

Domenica 19 Settembre 2021, 15:45

È stata una settimana europea dal sapore diverso quella di Juventus e Milan, ma per entrambi si è trattato di Europa che conta, e se per i bianconeri, che hanno vinto 3 a 0 in Svezia è stata quasi regolare amministrazione, non è stato lo stesso per i rossoneri, che pur perdendo a Liverpool 3 a 2 hanno potuto riassaggiare quell'atmosfera di pallone che conta, che è poi quella che ti abitua ad iniziare a vincere i trofei. Quindi poco male che non siano arrivati punti, o perlomeno non del tutto male.

Lo sa Stefano Pioli, un po' deluso dal risultato finale perché arrivato dopo esser stati addirittura davanti ad Anfield, ma comunque soddisfatto di una squadra che sta finamente trovando una continuità mentale dentro il campo che prima non aveva, e lo sa anche Allegri, che pur scaricando le pressioni dell'incontro sul club meneghino in conferenza stampa, capisce che in campionato è arrivato spalle al muro, e Milan o non Milan è quasi costretto a vincere. Altrimenti sono guai. Allo Juventus Stadium, alle 20.45, dirigerà l'incontro Daniele Doveri della sezione Roma 1. Ecco le probabili formazioni.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Massimiliano Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Stefano Pioli

Dove vederla in tv e streaming

Juventus-Milan è un'esclusiva Dazn, quindi sarà visibile sul sito ufficiale del colosso britannico da desktop, mentre da device mobili come smartphone e tablet sarà visibile attraverso l'installazione e l'utilizzo dell'app ufficiale. In alternativa, per guardarla da casa, è possibile installare l'applicativo di Dazn su smart tv.