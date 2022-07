Juve, missione Bayern per de Ligt. Inter, addio a Skriniar. Milan, per De Ketelaere l'offerta resta di 30 milioni di euro

Il Bayern Monaco fa sul serio per de Ligt. A meno di un mese dall’inizio della Bundesliga (5 agosto), la dirigenza bavarese è pronta ad acquistare il difensore olandese dalla Juventus. Oggi a Torino è atteso Hasan Salihamidzic, ds del Bayern ed ex bianconero, per strappare il sì definitivo. L’offerta tedesca è di 80 milioni di euro più 10 di bonus. La fumata bianca è vicina. Una volta ceduto de Ligt, partirà l’assalto a Koulibaly (7 milioni di euro all’anno al difensore e 30 al Napoli) e Bremer. Sul brasiliano, però, è in vantaggio l’Inter, che nel frattempo sta cedendo Skriniar al Psg. In queste ore rientra in Italia Dybala, ancora senza squadra. I nerazzurri gli hanno offerto 5,5 milioni a stagione, ma fino a quando non cederanno due tra Correa, Dzeko e Sanchez non possono chiudere l’affare.

Così sulla Joya adesso ci sono anche Milan, Napoli, Roma, Arsenal e Manchester United. Il Milan punta tutto su De Ketelaere, ma non andrà oltre i 30 milioni di euro. Tempi un po’ più lunghi per Ziyech, mentre per Renato Sanches c’è stata un’accelerata. Al portoghese sono stati offerti 4 milioni di euro all’anno. E anche qui non si andrà oltre. Al Verona sarà il difensore scozzese Doig a sostituire Casale. Simeone, invece, piace a Premier e Liga. Se parte Milenkovic (Inter, Juventus o Milan), la Fiorentina prenderà Le Normand, difensore francese della Real Sociedad. Il Bologna ha un solo grande obiettivo: Ilicic dell’Atalanta. Dopo i nomi di Icardi e Cavani, spunta un altro attaccante per il Monza. Si tratta di Luis Suarez.