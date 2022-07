Lukaku, Pogba, Matic, Jovic e de Ketelaere: i grandi giocatori che vogliono la serie A ad ogni costo

Le eccezioni che confermano la regola sono de Ligt e Skriniar, in fuga dalla A per puntare al top d’Europa all’estero, ma trattative e movimenti di mercato dicono che il campionato italiano nell’ultimo periodo sta lentamente ritrovando appeal e campioni. Siamo ancora ovviamente lontani anni luce dalla metà/fine anni ’90 e inizi 2000, quando i big d’Europa facevano la fila per timbrare il cartellino a San Siro, all’Olimpico, al Tardini o il Delle Alpi, ma qualcosa è cambiato negli ultimi anni e Lukaku non è l’unico ad avere nostalgia d’Italia. Il belga è il pezzo da 90, che non ha avuto dubbi quando gli si è presentata l’opportunità di un ritorno a “casa”. Ha convinto il Chelsea e trovato immediatamente l’accordo con l’Inter, decisivo Inzaghi ma soprattutto quel feeling con l’ambiente nerazzurro difficile da ritrovare altrove.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Dybala e Lukaku: l'Inter piazza i grandi colpi TRIGORIA Mourinho: «Resto altri due anni, ma qui è...

Zaniolo, offerta della Juventus in arrivo: prestito a 10 milioni, obbligo di riscatto a 30/35

Roma, Frattesi in bilico: la trattativa rischia di saltare. Il giocatore punta al ritorno a Trigoria

La Juve invece dopo 6 anni riabbraccia Pogba, che ha rivissuto le prodezze di Torino solo con la maglia della Francia. Mentre a Manchester ha rischiato di perdersi, tra infortuni e risultati alterni, e senza Champions l’anno prossimo ha scelto di tornare in Italia dove tutto è cominciato. Sabato le visite mediche e il primo bagno di folla della sua nuova avventura bianconera, il rapporto speciale con Allegri - allenatore che lo ha portato a un passo dalla Champions nel 2015 - è stato uno dei fattori decisivi nella decisione. Così come quella di Di Maria - fortemente voluto da Max - di mettersi in discussione per un solo anno in bianconero, prima di chiudere la carriera al Rosario di Tevez. L’argentino sbarcherà stasera a Caselle, domani sarà il suo giorno. Il Milan ha preso Origi e aveva convinto Botman e Sanches, ma i ritardi nelle firme di Maldini e Massara hanno frenato il mercato: il primo non poteva più aspettare e ha firmato per il Newcastle, mentre il centrocampista è vicino al Psg, ma la dirigenza rossonera è ancora in corsa. Anche de Ketelaere è tentato dal Diavolo, tanto da mettere in stand by la super offerta del Leeds: il suo agente è in Italia perché la priorità del trequartista è il Milan. Mourinho alla Roma ha voluto fortemente Matic e Celik, mentre la Fiorentina ha messo a segno il colpo Jovic, e il Monza sogna il ritorno in Italia di Icardi per una Serie A che sta ritrovando le sue figurine.