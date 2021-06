Juve, si ricompone la BBC: Barzagli nello staff tecnico di Allegri

Con Allegri torna d’attualità la BBC, perché il nome nuovo in casa bianconera è quello di Andrea Barzagli, a un passo dal gran ritorno nello staff di Max II alla Juventus. L’ex difensore è stato collaboratore di Sarri per 7 mesi e mezzo, prima di staccare definitivamente e dedicarsi alla famiglia, ma il richiamo del campo lo sta convincendo a seguire Allegri nella sua seconda avventura alla Juventus. Un altro ritorno illustre dopo quello di Buffon dal Psg, una richiesta esplicita da parte di Allegri che vuole puntare sull’esperienza di Barzagli per la fase difensiva di una Juve che a proposito di BBC punta a rinnovare Chiellini per un’ultima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA