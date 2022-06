Gravina: «Ripescaggio? L'Italia ha perso, siamo fuori dal Mondiale»

«E' una fase delicata, dobbiamo ricostruire la credibilità». Gravina parla dopo la sconfitta della Nazionale contro l'Argentina e a poche ore da Italia-Germania, esordio azzurro nella Nations Leage. Il numero uno della Figc smonta poi qualsiasi illusione di ripescaggio ai prossimi mondiali in Qatar: «Il ripescaggio? L'Italia ha perso, siamo fuori dal Mondiale». La Nazionale è arrivata a Bologna dove questa sera scenderà in campo per la Nations League. La squadra è stata accolta dagli applausi dei tifosi nel centro città dove c'è l'albergo che ospita tutta la delegazione italiana.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Nazionale, Mancini in sospeso: «Mi manca il lavoro... NATIONS LEAGUE Italia-Germania, Mancini: «Sento la fiducia.... NAZIONALE Italia ripescata ai Mondiali, perché Mancini spera...

Ripescaggio ai mondiali, le parole di Gravina

Il presidente Gravina, dunque, annulla le ipotesi di ripescaggio ai prossimi campionati del mondo in Qatar. «Questo ci sta rendendo poco credibili. Lo sport ha dei vincitori e ha degli sconfitti. L'Italia è stata eliminata, non si è qualificata e non partecipa al campionato del mondo. Se noi riteniamo che le norme debbanno essere cambiate, lo faremo in seguito. Siamo fuori dal Mondiale, diamolo per acquisito. Non creiamo le condizioni per essere presi in giro»