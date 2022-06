Italia-Germania, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia prova a ripartire dalla Nations League dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali e la terribile prova offerta contro l'Argentina nella Finalissima. Secondo Roberto Mancini in quel contesto si è chiuso un ciclo, dunque ci saranno molte novità dal punto di vista delle prossime convocazioni ma già anche nella formazione di questa partita. L'impegno contro la forte Germania non è certo dei più agevoli.

Segui Italia-Germania in diretta

Probabili formazioni Italia-Germania

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick

Arbitro: Jovanovic

Dove vedere Italia-Germania in tv e streaming

La partita, in programma alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna, sarà visibile in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Rai 1. Italia-Germania è valida per il girone 3 della Nations League: appuntamento fissato per mercoledì 4 giugno 2022.