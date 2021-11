Irlanda del Nord-Italia, Lippi: «Calma, questa non è decisiva»

Keep Calm, stay Belfas. Marcello Lippi suona la... calma prima di Irlanda del Nord-Italia. Il ct che ci portò la Coppa del Mondo in bacheca dopo la finale di Berlino nel 2006 manda messaggi agli azzurri: «Calma, non ci stiamo giocando il tutto per tutto». Marcello Lippi prova a spegnere l'enfasi sul match Irlanda del Nord-Italia valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. «Certamente -dice all'Adnkronos- è una partita importantissima perché ci permetterebbe di non pensare più alle qualificazioni, insomma di risolvere la pratica. Però non è determinante: eventualmente ci sono playoff, quindi non diamogli questo senso di "partita decisiva". E sono sicuro che non ci sarà bisogno degli spareggi, l'Italia stasera risolverà il problema. Non mettiamogli pressione, non è l'ultima spiaggia».

