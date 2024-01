Tempesta Isha, alberi abbattuti e disagi per i trasporti nel Regno Unito

Migliaia di persone in Scozia, Galles, Irlanda del Nord e nord-ovest dell'Inghilterra hanno trascorso la notte senza energia elettrica dopo che la tempesta Isha ha colpito il Regno Unito con forti venti e piogge intense. Raffiche di vento fino a 159 km/h, riporta la BBC, sono state registrate in Northumberland, causando interruzioni nei trasporti. Alberi sradicati hanno bloccato le strade e molti treni sono stati cancellati. Un avviso giallo del Met Office per il vento rimane in vigore su tutto il Regno Unito fino a mezzogiorno, con previsioni di raffiche da 50-60 mph nell'entroterra.

Video - Tempesta Isha sul Regno Unito, gli aerei non riescono ad atterrare