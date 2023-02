Inter-Udinese 3-1, la sblocca Lukaku pareggia Lovric. Nella ripresa si scatenano i nerazzurri

L’Inter vola sulle ali della LuLa, schianta l’Udinese 3-1 (ma solo nella ripresa) e vola a 47 punti in classifica, alle spalle del Napoli. Il miglior antipasto possibile prima degli ottavi di Champions contro il Porto, anche se tra il primo e il secondo gol i nerazzurri hanno subito e sofferto troppo. Alla seconda consecutiva da titolare Big Rom torna al gol che gli mancava in campionato dallo scorso 13 agosto, dopo un rigore col giallo: Silvestri para la prima conclusione del belga, ma Masina entra in area prima della battuta (e interviene liberando il pallone), Dionisi fa ribattere, e Lukaku non sbaglia la seconda volta. Fallo netto (ma serve un consulto Var per vederlo) in area di Walace su Dumfries.

L’Udinese rimane in partita, e nel finale di primo tempo alza i giri fino ad approfittare di una pellaccia persa di Lukaku: Pereyra rilancia il contropiede con la difesa nerrazzura in ritardo, irrompe Lovric che la piazza sotto la traversa. Inzaghi rivede i fantasmi della Samp, la partita diventa confusa con continui capovolgimenti di fronte e rischia di impantanarsi sul pareggio. Ma stavolta sale in cattedra Mkhitaryan (out poco dopo per infortunio), bravissimo a chiudere un’azione di prima con Calhanoglu e Dimarco per il 2-1 che non lascia scampo a Silvestri. L’Udinese non ne ha più, una sola vittoria nelle ultime 15 partite per Sottil, e dopo un cucchiaio sprecato malamente Lautaro piazza il 3-1 che chiude la partita, con dedica al “pancione” della sua Agustina