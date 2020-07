© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 5Combina un pasticcio spalancando la porta a Belotti. Sul 2-1 cerca di rifarsi chiudendo su Verdi.GODIN 7Per tutto il primo tempo prova a rendersi pericoloso in attacco. Trova il gol a inizio ripresa.DE VRIJ 6.5Contiene la forza d’urto delle manovre offensive del Torino.BASTONI 6Dei tre difensori è quello meno preciso.D’AMBROSIO 6Dovrebbe proporsi di più in fase offensiva.BROZOVIC 5.5Per lui non sono stati giorni semplici. In ritardo su qualche pallone.GAGLIARDINI 5.5Uno dei giocatori più in discussione delle ultime settimane. Prova a fare qualcosa per aiutare l’Inter.YOUNG 7Gol del pareggio e dà il via all’azione del raddoppio.BORJA VALERO 6Ancora una volta è preferito a Eriksen, prova a mettere in campo la sua esperienza.SANCHEZ 7Corre tantissimo ed è suo l’assist per il 2-1 di Godin. Avvia l’azione della terza rete.LAUTARO MARTINEZ 7.5Cresce molto nella ripresa regalando la palla del pari a Young. Torna al gol segnando il 3-1.CANDREVA 6.5Pochi minuto per sfiorare il 4-1.BIRAGHI 6Fa il suo senza patemi.CONTE 7Per lui è un periodo pieno di dubbi, ma intanto è secondo in classifica.SIRIGU 5.5Attento nel primo tempo, lasciato solo nei primi due gol dell’Inter. Bravo nel finale a evitare la quarta rete nerazzurra.IZZO 4.5Si perde Lautaro Martinez sul pari dei nerazzurri e tiene in gioco Sanchez in occasione del raddoppio.NKOULOU 5.5Beffato dalle due disattenzioni di Izzo.BREMER 5In un paio di occasioni Godin lo sovrasta di testa.DE SILVESTRI 5Non vince mai un duello con Young.MEITE 5Impetuoso, fin troppo, in mezzo al campo. In ritardo su Young, quando l’inglese insacca il pareggio.RINCON 5.5La sua fisicità sarebbe servita in questa partita.ANSALDI 5.5L’ex della partita. Impegna Handanovic con una conclusione insidiosa, ma non basta.AINA 5.5A tratti non sempre lucido, ma prova a partecipare al gioco del Torino.VERDI 5Sul 2-1 per l’Inter ha una bella occasione per pareggiare.BELOTTI 6.5Va in gol per la sesta gara di fila, eguagliando il record – nella storia del club granata – di Rizzitelli e Immobile.LUKIC 5.5Il suo ingresso non sveglia il Torino.BERENGUER 5.5Troppo lento per opporsi ai nerazzurri.SINGO 5.5Ci mette grande impegno.LONGO 5Già assaporava il balzo verso la salvezza, ma Young, Godin e Lautaro Martinez domano il Toro.