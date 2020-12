PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Poco impegnato. Si vede soltanto quando trattiene, poco prima dell’intervallo, un tiro da fuori di Dodo.

SKRINIAR 6

È migliorato molto in queste settimane.

DE VRIJ 6.5

Soltanto l’intervento di un avversario, che mura la sua conclusione, gli nega il gol del vantaggio.

BASTONI 6

Sempre attento quando lo Shakhtar prova a sfondare dalla sua parte.

HAKIMI 6

Non è travolgente in fase offensiva come contro il Bologna.

BARELLA 6.5

In dubbio fino all’ultimo, poi si presenta in campo come se nulla fosse.

BROZOVIC 5.5

In mezzo al campo inventa poco.

GAGLIARDINI 5.5

Sfasato. E ammonito (avrebbe saltato l’andata degli ottavi di finale per squalifica).

YOUNG 5

Da un giocatore con la sua esperienza, ci si aspetterebbe di più.

LUKAKU 6

Si fa sempre sentire lì davanti. Pericoloso a inizio ripresa con un colpo di testa parato di Trubin.

LAUTARO MARTINEZ 6

Dopo sette minuti sfonda la traversa.

PERISIC 5.5

Non dà la spinta giusta

CONTE 5.5

Fallito il primo obiettivo stagionale.

PAGELLE SHAKHTAR

TRUBIN 7.5

Salvato dalla traversa dopo pochi minuti. Nella ripresa gran parata su un colpo di testa di Lukaku.

DODO 6

È suo il primo tiro in porta dello Shakhtar. Avvenuto al 40’.

BONDAR 5.5

Soffre le manovre offensive dei nerazzurri

VITAO 5

Non ci capisce niente già dopo pochissimi minuti. Graziato dall’arbitro quando commette fallo da dietro su Lukaku.

MATVIJENKO 6

Attento quando Hakimi cerca di farsi vedere.

KOVALENKO 6

Lucido quando deve pressare.

STEPANENKO 6

Prova a dare ordine in mezzo.

MAYCON 6

Quando hai davanti Barella, non è mai facile.

TETE 5

Non si rende mai pericoloso.

MARLOS 5

Spaesato. Poche pallini per lui.

TAISON 5

Mancano le sue idee.

KHOCHOLAVA 5.5

Non è la serata giusta per tenere i due attaccanti dell’Inter.

SOLOMON 6

Fa il suo.

ALAN PATRICK 6

Prova a contrastare l’Inter.

CASTRO 6

Un pari che vale l’Europa League.

Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre, 00:16

