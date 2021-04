18 Aprile 2021

di Pasquale Tina

MERET 6

Riesce a neutralizzare Barella in uscita. La conclusione di Eriksen è molto potente. Forse poteva fare di più

DI LORENZO 6

Nella prima mezz’ora verticalizza spesso. Si fa notare anche di testa.

MANOLAS 6,5

Attento in chiusura su Lukaku poco prima dell’intervallo. Respinge corto sul pareggio di Eriksen, ma nel finale è protagonista con due ottimi interventi.

KOULIBALY 6

Lotta con Lukaku: duello di grande intensità. Regge abbastanza bene l’onda d’urto del belga.

RUI 5

Fatica a contenere Hakimi. Il pareggio nasce proprio da una sua disattenzione.

FABIAN 5,5

Parte bene, poi soffre in costruzione. Ha poco spazio per verticalizzare la manovra.

DEMME 5,5

Prova ad aiutare il reparto arretrato. Non è preciso. Si fa ammonire: salterà la Lazio.

POLITANO 6

Soffre Darmian. Poco incisivo. Nel finale ha il pallone della vittoria, colpisce l’incrocio.

ZIELINSKI 5

Arretra spesso in mediana per contenere Eriksen. Non si accende.

INSIGNE 6

Propizia il vantaggio. Fa un grande salvataggio su Hakimi. Non si arrende mai.

OSIMHEN 5

Prestazione negativa per il numero 9. Non è mai incisivo.

GATTUSO 6

Il Napoli parte bene, poi finisce per accontentarsi del pari.

INTER -

HANDANOVIC 5,5

Sfortunato in occasione dell’autorete, poi è sempre attento.

SKRINIAR 6,5

Sempre attento e preciso in chiusura.

DE VRIJ 5,5

Commette l’errore sul vantaggio del Napoli, poi si riscatta.

BASTONI 6

Prova senza sbavature.

HAKIMI 6,5

Quando accelera sulla fascia destra, fa la differenza. E’ lui a propiziare il vantaggio.

BARELLA 6

Si inserisce in un paio di circostanze.

BROZOVIC 6

Nessun acuto, gestisce in maniera pulita il gioco.

ERIKSEN 7

Trova un gol importante. Non dà mai punti di riferimento al Napoli.

DARMIAN 6

Decisivo con le sue accelerazioni nel primo tempo.

LUKAKU 6,5

Lotta con Koulibaly. Colpisce due legni

LAUTARO 6

Non trova il guizzo giusto, ma è sempre nel vivo.

CONTE 6,5

Buona Inter: prova a vincere al Diego Maradona.