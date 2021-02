Pagelle Inter-Lazio

HANDANOVIC 6.5

Festeggia le 500 partite in A con il primato in classifica. Bravo quando esce con coraggio su Lazzari e reattivo su una conclusione di Immobile.

SKRINIAR 7

La Lazio arriva con tanti giocatori nella sua zona del campo, ma lui sbaglia poco. Correa – che più volte prova ad andargli via – ne sa qualcosa.

DE VRIJ 6.5

Gioca con la sua solita attenzione, cercando di non strafare andando ad aggredire i portatori di palla biancocelesti. Se la difesa regge, è anche merito suo.

BASTONI 6.5

In affanno su Lazzari nella prima parte della gara, poi prende le misure.

HAKIMI 6

La Lazio lo limita parecchio per tutto il primo tempo. Un giocatore che ha fatto sei gol e quattro assist è per forza da temere. Ha l’occasione del 3-0 nella ripresa, ma Parolo salva.

BARELLA 6.5

La sua prestazione è la più attesa. Per lui ogni partita è una finale. E lo sarà ancora di più adesso che l’Inter è in vetta.

BROZOVIC 7

Detta i tempi delle ripartenze e spacca il campo. Gran belle aperture per Eriksen in un paio di occasioni. Avvia con il lancio per Lukaku l’azione del 3-1.

ERIKSEN 6.5

Dopo il gol su punizione col Milan in Coppa Italia, ha ripreso coraggio. Inserimenti e spunti interessanti. Dimostra di avere una buona visione di gioco.

PERISIC 6.5

In un calcio ormai troppo fisico, il suo stop di esterno è la bellezza assoluta.

LUKAKU 8.5

Chi altro avrebbe potuto regalare il primo posto all’Inter se non Romelu? Trasforma il rigore e realizza il raddoppio. I suoi sigilli in campionato adesso sono 16. Poi fa tutto lui sulla terza rete, quella di Lautaro Martinez. E domenica c’è il terzo atto stagionale con Ibrahimovic.

LAUTARO MARTINEZ 7

Prima fa un tentativo con una conclusione che termina sul fondo, poi si procura il rigore (che il Var conferma) del vantaggio interista. Nella ripresa triplica nel momento più delicato del match.

CONTE 8

Dopo le due andate a vuoto (sconfitta con la Sampdoria e pareggio con l’Udinese), stavolta l’Inter non sbaglia. Il sorpasso al Milan è compiuto, ritrovando il suo tandem offensivo. Il primato, con la stagione delle Coppe ormai alle porte, può essere gestito al meglio, visto che la sua Inter non le dovrà fare.

REINA 5,5

Viene spiazzato sul penalty da Lukaku. Non può nulla nemmeno sul belga tutto solo. Non può nulla sullo scarico su Lautaro. Con un paio di parate evita almeno un passivo peggiore. Inerme.

PATRIC 4,5

Traballa su ogni accelerata di Erikssen e di Perisic. Tiene in gioco Lukaku per il bis, sembra un birillo nei contropiedi. Disorientato.

HOEDT 4

Prima blocca la strada a Lautaro in profondità. La seconda volta però, in ritardo, lo falcia anche se sfiora la palla. Irruento.

ACERBI 5

Chiude più volte su Barella, non può spingere con la solita grinta. Si ritrova la palla in area, ma la svirgola sopra la traversa. Svagato.

LAZZARI 5

Accelera, ma è sempre impreciso. E pure sfortunato nel rimpallo che regala a Lukaku il raddoppio. Si conquista la punizione della possibile rimonta. Contenuto.

MILINKOVIC 5,5

Vince diversi duelli, ma va mogio su Brozovic sul raddoppio dell’Inter. Calcia la punizione su Escalante e fa centro.

LEIVA 5,5

S’abbassa sempre, recupera palla e imposta. Sbroglia pericoli, ma poi va un po’ in affanno. Sostituito

LUIS ALBERTO 5

Meglio nei ripiegamenti difensivi. Fa un intervento provvidenziale su Brozovic. Ci prova centrale da fuori, senza guizzi. Spento.

MARUSIC 5

Sgomita, non è lucido quando scende e crossa, ma è tutta in marcatura su Hakimi la sua partita. Cerca la bomba dalla distanza. Volenteroso.

CORREA 5

E’ pimpante, ma spesso sbaglia l’ultimo tocco e l’inserimento. Non arriva mai al tiro, solo inutili tocchi di tacco. Fumoso.

IMMOBILE 5

Corre a tutto campo, ma trova solo un sbocco in un tempo: tiro velenoso parato. Cincischiando, perde pure la palla del contropiede del 3 a 1. Assente.

PAROLO 5

Salva in scivolata su Hakimi il 3 a 0, poi però viene fulminato da Lukaku e non riesce mai più a prenderlo. Vecchietto.

ESCALANTE 6

Dà dinamismo, spinge con aggressività. E sopratutto devia la punizione di Milinkovic in porta. Decisivo.

CAICEDO NG

MURIQI NG

PEREIRA NG

INZAGHI 5

Trasmette personalità, ma crolla coi soliti errori in difesa. E poi, a partita appena ripresa, non riesce a far mantenere ai suoi la lucidità. Precipitoso.

FABBRI 5,5

Concede il rigore per una scivolata di Hoedt su Lautaro. Annulla il gol di Lukaku per fuorigioco, ma il Var lo fa tornare in dietro. Confusionario.

Ultimo aggiornamento: 23:28

