14 Marzo 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 2 minuti)







Sirigu 5,5 Incolpevole sul rigore di Lukaku, para coi piedi su Hakimi, sorpreso da Lautaro sul 2-1

Izzo 4,5 Fallo ingenuo in area su Martinez spalle alla porta, lo perde completamente sul 2-1

Lyanco 6 Ha sulla testa il vantaggio al minuto 28 ma colpisce clamorosamente il palo

Bremer 6,5 Roccioso e propositivo

Vojvoda 5,5 Sbaglia poco ma corre pochi rischi

Lukic 5,5 Buon posizionamento ma nessun inserimento

Mandragora 6 Fa girare il Torino, era l’elemento che mancava al centrocampo di Giampaolo

Baselli 5 Rientra per Rincon, ma un problema alla caviglia lo costringe al cambio

Murru 5,5 Corsa e grinta, poco più

Verdi 6 Buon piede, ottimo spunto per Lyanco (palo)

Sanabria 6,5 Due gol in due partite, sostituisce al meglio Belotti. Ma non basta.

(Gojak ng), (Linetty 6), (Ansaldi 6), (66′ Zaza 5,5), (88′ Belotti ng)

Nicola 5 Regge il primo tempo, reagisce allo svantaggio. Ma il Toro si fa scivolare di mano un punto prezioso nel finale.

Handanovic 6 Ottimi riflessi su Zaza, non può nulla sul tap-in di Sanabria

Skriniar 6 Sfiora il gol, concede poco in difesa

De Vrij 6,5 Il più lucido in fase difensiva, comanda con esperienza

Bastoni 5 Perde Lyanco sull’azione del palo, qualche passaggio a vuoto

Hakimi 5,5 sfiora il 2-0 con una percussione in area ma Sirigu si supera, non è convintissimo del cambio

Barella 6 Sempre nel vivo ma non fa la differenza come altre volte

Brozovic 5,5 Non ha la corsa e la cattiveria dei miglior Brozo

Gagliardini 5,5 Sfiora il vantaggio di testa, ma non affonda mai

Perisic 6 Contratto, fatica a distendersi fino in fondo

Lukaku 6,5 Non si vede fino al rigore del vantaggio, trasformato con esperienza

Martinez 7 Si procura il rigore e la chiude con la zuccata del 2-1.

(Darmian ng),(Sanchez 6 Assist decisivo), (Eriksen 6,5 Entra nell’azione del rigore), (Young 6), (Vecino ng)

Stellini 6,5 Si comprende l’importante della vittoria di Torino dai festeggiamenti post partita: sostituisce Conte come meglio non poteva.