Inter, striscione dei tifosi contro Lukaku: «Non conta chi scappa, ma chi resta nella tempesta»

Le scuse e le dichiarazioni d'amore di Lukaku non sono state apprezzate da una parte del tifo nerazzurro, come testimonia uno stiscione apparso stamane fuori dal bar della Curva Nord: «Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta!!! Ciao Romelu». Lasciare in quel modo l'Inter, tra l'altro dopo l'addio di Antonio Conte e Achraf​ Hakimi, rimarrà quindi per alcuni fan un gesto imperdonabile. Un suo ritorno? Un'ipotesi davvero difficile. Sia per motivi ambientali sia per i costi dell'operazione. Una cosa però è certa: il belga non si trova bene a Londra e con le sue parole ha voluto mandare un messaggio chiaro al suo club e al manager Tuchel. «Sono abbastanza sorpreso - la risposta piccata del tecnico tedesco -, questa cosa non ci aiuta, anche perché non lo vedo infelice. Ne parleremo all’interno dello spogliatoio. Se sei un giocatore del calibro di Lukaku è normale stare sempre sotto i riflettori e dovresti sapere che tipo di reazione possono suscitare parole come queste». I numeri di questa stagione (appena 5 gol in Premier League) confermano le difficoltà dell'ex United e, soprattutto, il mancato feeling con Tuchel.