Inter, si riparte dall'Udinese. Inzaghi: «Se Handanovic non ce la fa, gioca Radu»

Il risveglio post Bologna non è stato facile. Adesso l'Inter riparte da -2 dal Milan, dalla sfida contro l'Udinese. «Handanovic ha un problema importante, stamane ha fatto un lavoro parziale ma non in gruppo. C'è qualche speranza per domani. Ci proverà, altrimenti abbiamo Radu e Cordaz pronti. Se col senno di poi a Radu sarebbe servita qualche gara in più? Io dico quel che vedo. Si è sempre allenato nel migliore dei modi. Non sono per l'alternanza dei portieri perché per me ci deve essere una gerarchia. Qui era chiara, Handanovic ha sempre dato ampie garanzie. Radu in Coppa Italia come in allenamento mi ha sempre dato grande affidamento e quindi non ho pensato fosse necessario fargli fare qualche partita in più», ha spiegato Simone Inzaghi.

L'Inter deve rincorrere

Che sulla sconfitta di Bologna, ha aggiunto: «L'umore dopo la partita non era dei migliori, è stata una delusione forte, ma in questi giorni ho visto un ottimo spirito di gruppo. Ogni partita è difficile, su ogni campo, per cui la squadra ci proverà fino alla fine. Ci mancano quattro gare più la finale di Coppa Italia. Le affronteremo una alla volta e poi faremo la conta. Ci auguriamo di regalare altre soddisfazioni ai tifosi dopo la Supercoppa».

La probabile formazione

E ancora: «Rispetto alla sconfitta col Milan l'analogia è che avremmo meritato un altro risultato, ma il calcio è così. A Bologna abbiamo fatto un ottimo primo tempo e non dovevamo finire sull'1-1. Avremmo dovuto segnare di più perché un errore del portiere è risaltato di più, ma sul 3-1 non se ne sarebbe parlato. L'errore può capitare come può capitare all'attaccante di sbagliare un gol o a un tecnico di sbagliare un cambio o la formazione. Si è parlato tanto di questo recupero, avremmo voluto giocarlo a gennaio. L'abbiamo giocato ora e perso. Ma non molliamo, può accadere di tutto e la squadra in questi giorni ha reagito nel migliore dei modi».