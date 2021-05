Inter, contatti anche con Sarri. Ma c'è il nodo contratto con la Juventus

L'Inter vira su Maurizio Sarri.In viale Liberazione stimano Sinisa Mihajlovic (ancora con lui non ci sarebbero stati contatti approfonditi e non sono comunque da escludere), ma Suning vuole un allenatore top. Ecco perché nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni dell’ex tecnico del Napoli e della Juventus, che nella sua carriera ha vinto uno scudetto con i bianconeri e un Europa League con il Chelsea.

Tra l’altro, a Stamford Bridge Sarri aveva sostituito proprio Conte. Il suo procuratore, Fali Ramadani, si trova a Milano e non è escluso che nelle prossime ore possa avere contatti con Beppe Marotta e Piero Ausilio. La svolta è arrivata in mattinata, dopo aver archiviato il divorzio – con tanto di buonuscita da 7,5 milioni di euro – di Antonio Conte. Certo, c’è un ostacolo: Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022, ma non vuole perdere un euro del suo precedente accordo.

C’è da trovare un compromesso, per poi rimettersi in sella e tornare ad allenare in A. Non sarà facile, ma qui serve un lavoro importante da parte di Steven Zhang e della dirigenza nerazzurra. L’Inter vuole chiudere entro martedì 31 maggio. E mettersi tutti gli avvenimenti alle spalle. Altrimenti ci sarà il piano B: Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma.

Inter, la festa scudetto è finita: l'addio di Conte cambia scenario. Ecco Sarri o Mihajlovic

