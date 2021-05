Lazio, Simone Inzaghi confermato fino al 2024: il presidente Lotito spenderà 2,2 milioni a stagione

Simone Inzaghi al timone della Lazio fino al 2024 con un ingaggio di 2,2 milioni di euro a stagione. E' questo l'esito finale della lunga serata trascorsa insieme al presidente Claudio Lotito: almeno 5 ore di confronto con tappe a Formello e a Villa San Sebastiano.

Sullo sfondo, per tutte queste ore, la tentazione Inter che rischiava di far vacillare le convinzioni di Simone Inzaghi. Il tecnico, in scadenza a giugno di quest'anno, e il presidente biancoceleste, si sono incontrati nel tardo pomeriggio.

I tifosi avevano intanto preprato lo striscione con la scritta « Inzaghi a vita». Tempi lunghi, colloquio a tutto campo e confronto schietto come sempre stato negli ultimi cinque anni. Non il muro contro muro che ci si aspettava, specie dopo lo sfogo di Inzaghi post Sassuolo in cui aveva accusato la società di averlo abbandonato a se stesso senza garanzia di rinnovo e per giunta in scadenza.

Chiaro che in parallelo le notizie da Milano e la corte di Marotta hanno fatto gioco al piacentino, che si è presentato con una carta in più da giocarsi per strappare l'accordo migliore. Dall'interno filtrava ottimismo, ma l'incontro è poi continuato fino a sera inoltrata, con l'intento comune di andare poi a cena fuori insieme. Non proprio l'aria di chi si voleva dire addio. Il matrimonio continuerà più che altro perché Claudio Lotito non sembra avere importanti alternative da offrire. Inzaghi di contro chiedeva le stesse cifre che gli avrebbe accordato l'Inter: circa 2,5 milioni più bonus a stagione fino al 2023. Una cifra che tecnico e patron avevano stabilito prima del blackout delle comunicazione. Lotito aveva comunque le sue alternative: Mazzarri su tutti, ma anche Sarri e Mihajlovic. Nomi, gli ultimi due, che sono anche in orbita Inter. Una girandola di panchine che a breve conoscerà la parola fine: la casella Lazio si è intanto riempita. Con il rischio che a pagare le conseguenze di tutto questo gira possa essere il ds Igli Tare. Da quanto filtra, è il suo il profilo più in bilico.

