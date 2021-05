Inter, si festeggia lo scudetto: Conte fa parlare il suo staff e non rinuncia a Lukaku

A scudetto conquistato, Antonio Conte concede la meritata passerella ai suoi secondi. Sono i suoi collaboratori a parlare alla vigilia della gara di campionato contro la Sampdoria. Un gesto importante nei confronti del suo staff, con il quale lavora tutti i giorni ed è sempre a sua disposizione. Compreso il fratello Gianluca, che è praticamente il terzo occhio del tecnico nerazzurro. Analizza le partite, studia cosa c’è da migliorare e riferisce all’ex c.t., pronto a migliorare anche il piccolo dettaglio. Contro la Sampdoria, domani ore 18 a San Siro, ci sarà un piccolo turnover.

APPROFONDIMENTI MILANO Festa Inter, Sala: «Festeggiamenti a San Siro? Una buona... SERIE A Serie A, designati gli arbitri per la 35^ giornata di campionato: gli... FESTEGGIAMENTI SCUDETTO Inter, arrivano i complimento da Jindong Zhang: "Lo scudetto non... FESTA INTER Inter, Vidal festeggia lo scudetto. La provocazione di Piquet:... SERIE A Inter, la frecciata di Lukaku a Ibra: «Il vero dio ha...

Conte farà riposare qualcuno, ma la testa è già alla sfida di sabato 15 maggio a Torino, in casa della Juventus. Sua ex squadra ed ex campione d’Italia. I nerazzurri hanno fatto cadere il lungo regno bianconero. In attesa del derby d’Italia (prima c’è anche l’infrasettimanale contro la Roma il 12 maggio), Conte però non rinuncia a Lukaku, diffidato. Il belga sarà affiancato da Sanchez. Invece, gli esterni saranno Darmian e Young, mentre al centro della difesa ci sarà Ranocchia con Skriniar e Bastoni.

A centrocampo, invece, spazio a Gagliardini al posto di Barella. Intanto, il Bayern Monaco punta Hakimi. Ma il procuratore del giocatore, Alejandro Camano, è stato chiaro: «Chi non vorrebbe indossare la maglia dei bavaresi, ma Achraf pensa soltanto all’Inter». Infine, capitolo società. La famiglia Zhang prevede dei tagli per quanto riguarda tetto ingaggio e mercato. Conte monitora e a fine maggio capirà meglio il futuro del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA