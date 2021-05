Inter, Vidal festeggia lo scudetto. La provocazione di Piquet: "Giochi contro gli zoppi..."

Nonostante la sua sostanziale scomparsa nella seconda parte di stagione, dovuta anche ad un infortunio al ginocchio che lo ha portato sotto i ferri costringendolo a stare lontano dai campi per almeno un mese, la gioia di Vidal per la vittoria dello scudetto è irrefrenabile. Per il cileno è il 12° titolo nazionale in 15 anni, dopo i tre vinti in madrepatria con il Colo-Colo, i cinqui vinti in Italia tra Juventus (4) e Inter (1), le tre Bundesliga con il Bayern Monaco e la Liga vinta col Barça nel 2019.

Muchos años muchos compañeros grandes clubes y muchos hinchas, agradecido de cada uno de quienes me han acompañado en cada logro. Y sé que aún, queda mucha historia que contar... vamos por más 💪💪👑😉🇨🇱🇮🇹🇩🇪🇪🇸🇮🇹⚽️⚽️🏆👌❤️ pic.twitter.com/QOKHN94H2E — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 3, 2021

Uno specialista di titoli nazionali, King Arturo, che però non è ancora riuscito nell'impresa di alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie. E a ricordarglielo in una diatriba social è il suo ex compagno di squadra blaugrana Gerard Piquè, che ha scritto: "Se giochi contro gli zoppi... e la Champions quando la vinci?". Una provocazione quindi non solo al cileno, ma anche al livello di competitivià del campionato italiano. Pronta la replica di Vidal però, che alza il livello delle ambizioni anche dell'ambiente nerazzurro: "La prossima sarà mia". Staremo a vedere chi avrà ragione.

