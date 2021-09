Inter, è un debutto Real a San Siro. Inzaghi: «Vogliamo passare il turno e arrivare agli ottavi»

Martedì 14 Settembre 2021, 10:38

È un debutto stellare quello dell’Inter in Champions. A San Siro arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti. «Abbiamo un girone difficile, ma noi vogliamo passare il turno», ha detto Simone Inzaghi.

Le parole di mister Inzaghi

Esperienza - «Caratteristica importantissima in gare così. Sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non sarà semplice. Oltre al Real Madrid, ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà».



Preparazione. «Abbiamo archiviato la gara con la Sampdoria. Sarà una gara insidiosa contro una squadra che ha una grandissima storia, un grandissimo allenatore e grandissimi giocatori. Noi ce la metteremo tutta».



Atteggiamento - «La gara di domenica è stata una battuta d’arresto che ha lasciato del rammarico, ma abbiamo giocato gli ultimi 20’ più recupero con un uomo in meno. Col Real, invece, dovremo essere bravi in entrambi le fasi. Con il recupero di Modric, loro sono bravi nel palleggio e sono bravi negli spazi stretti».

APPROFONDIMENTI SERIE A L'Inter rallenta, la Samp rimonta due volte SERIE A Sampdoria-Inter, le pagelle SPORT Samp-Inter, l'anticipo della domenica a Marassi

Coppe europee - «Tra Champions ed Europa League ho una cinquantina di partite. Ancelotti ha più esperienza di me, ma io sto cercando di preparare la partita nel migliore dei modi. Sperando di essere nelle nostre giornate migliori. Sarà bellissimo debuttare in un palcoscenico così davanti ai nostri tifosi».



Obiettivo - «Noi voglia passare il turno, in Champions l’Inter non si qualifica agli ottavi dalla stagione 2010-2011».



Bastoni - «Da valutare, c’è abbastanza ottimismo. Ora vediamo che risposte darà il ragazzo».



Ancelotti - «Carlo è uno degli allenatori più vincenti della storia. Non devo dirlo io. È un piacere parlare con lui di calcio, dà una grandissima organizzazione alle proprie squadre. Serve la partita perfetta».