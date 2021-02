Inter, prove di rimonta. Conte: «Dovremo sfiorare la perfezione»

Antonio Conte punta alla rimonta in casa della Juventus per passare il turno e volare in finale (dove affronterà la vincente di Atalanta-Napoli). Si riparte dall’1-2 di San Siro. Dal gol di Lautaro Martinez e dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. In attacco torna Lukaku dalla squalifica, mentre l’esterno destro sarà Hakimi, anche lui out all’andata.

Partita. «Sappiamo che dobbiamo essere l’orgoglio per i nostri tifosi. I ragazzi sanno che chi indossa questa maglia ha l’obbligo di rendere orgoglioso il tifoso a prescindere dalla vittoria. Questo per noi deve sempre essere la nostra missione».

Rimonta. «Si può fare con il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera. Questo è il modo migliore per trasmettere la convinzione ai calciatori per vincere la partita e provare a passare il turno».

Atteggiamento. «Dobbiamo giocarci la partita con voglia e determinazione, cercando di essere perfetti. Perché per battere la Juventus devi fare una partita che sfiora la perfezione».



