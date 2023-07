Inter, il nuovo stadio sarà costruito a Rozzano. Concluso l'accordo con il comune lombardo

Svolta decisiva per il nuovo stadio dell'Inter. La società nerazzurra ha appena firmato un accordo con l'azienda Infrafin per il diritto di esclusiva (fino al 30 aprile 2024) su un'area di circa un milioni di metri quadri di terreno nel comune di Rozzano, zona sud di Milano al confine con Assago.

«Bastogi S.p.A.

e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024», si legge nel comunicato, «finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano».

L'iter sarà comunque lungo, con gli studi di fattibilità che si svolgeranno nei prossimi cinque mesi, ma resta un passo potenzialmente decisivo per la costruzione del nuovo stadio dell'Inter, mentre rimane ancora incerto il futuro di San Siro.